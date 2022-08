Ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek vysvětluje, na co a jak používají peníze z rekordní sbírky na pomoc Ukrajině, co je v měsících před zimou nejvíc potřeba udělat a jak on sám vidí další vývoj války.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.