Mikroplasty dnes najdete v 90 procentech stolních solí, a tak není divu, že udržitelnost už dávno nepatří jen do slovníku batikovaných podporovatelů Greenpeace. Jeden z nejvýznamnějších investičních fondů na světě Index Ventures tvrdí, že žádný jiný trend nebude dalších padesát let tak zásadní jako právě strach o planetu Zemi. Už osm z deseti zákazníků dnes bere udržitelnost v úvahu při nákupech a naprostá většina očekává, že značky jim nabídnou produkty, které nezatěžují životní prostředí.

Na začátku prázdnin jsme se na pozvání Českého centra vydaly do Švédska. Tam jsme při příležitosti předání předsednictví EU z rukou Francie do těch českých představily náš výběr nejzajímavějších českých firem a projektů, kterým srdce bije pro udržitelnost. A byla by škoda je vynechat i z našeho podcastu – vždyť je to přes třicet jmen, která vítězí v tom, jak udělat udržitelnost krásnou, dostupnou a bez výčitek. Od betonových soch z 3D tiskárny přes tržiště s odpadem až po nový materiál z recyklovaných skleněných střepů.

