Rodinná dynastie Musilových, která desítky let řídí úspěšnou brněnskou firmu Liko-S, nechce, aby její byznys byl jedním z tisíce podobných. I proto jsou ochotni v podnikání přinášet oběti. „I dobře profitující byznys je třeba zavřít, když v něm nemůžete inovovat,“ říkají svorně otec a syn Libor a Jan Musilovi. Stavební společnost založil Libor Musil v roce 1994. Mít inovativní přístup tehdy podle svých slov musel, jinak by se mu nepodařilo splatit půjčky bankám, které si pro rozjezd podnikání „nabral na hrb“. To, že se tento postoj vyplatil, dokládá fakt, že působnost firmy dnes sahá daleko za hranice Česka do celé Evropy, ale například i do Indie.

Dnes už je Libor Musil čestným členem představenstva a firmu vede jeho syn Jan. Za necelých třicet let existence se rodině Musilových podařilo z Liko-S vykřesat obra se stovkami zaměstnanců a obratem ve výši stovek milionů. V roce 2020 byla firma oceněna v rámci soutěže společnosti Deloitte jako jedna z nejlépe řízených v České republice. S oběma pány jsme si povídali o inovacích v českém byznysu. O tom, jak musel podnikatel přemýšlet v devadesátkách, aby uspěl, a jak musí přemýšlet dnes. Dvě generace úspěšných podnikatelů v jednom – to je nejnovější díl podcastu připraveného v rámci projektu Na vlně inovací, na kterém spolupracují Hospodářské noviny a Microsoft.