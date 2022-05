Mobilní operátor a podnikání, které směřuje k ochraně životního prostředí. Tohle spojení bychom teď čekali třeba u automobilek nebo u dodavatelů energie. Že ale nejde o žádný protimluv, dokazuje v podcastu Digitální budoucnost generální ředitel společnosti Vodafone Petr Dvořák. „Naše úloha je i pomáhat našim zákazníkům, aby oni mohli být efektivnější a aby mohli chránit planetu společně s námi,“ říká.

Příkladem za všechny podle něj může být chytré zavlažování veřejné zeleně. Do půdy se umístí senzory, které sledují vlhkost. Podle těchto údajů pak lze naplánovat zavlažování tak, aby se vodou neplýtvalo. „Je možné to navíc kombinovat s předpovědí počasí. Když vím, že odpoledne přijde déšť, tak zalívat nemusím,“ popisuje Dvořák. Telekomunikační společnosti v takových projektech hrají klíčovou roli. Poskytují připojení, bez kterého by celý systém nefungoval, a často také zajišťují propojení všech prvků – od zmíněných senzorů až po aplikace, které všechna data vyhodnocují. Snižování skleníkových plynů tak úzce souvisí s internetem věcí a rychlých 5G sítí.

Na úrovni těchto digitálních služeb závisí podle Dvořáka třeba také vývoj autonomních vozů. „Aby ale u nás mohla jezdit samořiditelná auta, musel by být 5G vysílač v každé druhé pouliční lampě,“ vysvětluje. Sítě páté generace – pokud se je podaří nasadit v průmyslu – pak mohou podle Dvořáka spolu s příslušnými senzory továrnám ušetřit náklady na vytápění a řídit energetickou stránku výroby.

V podcastu v rámci projektu Digitální budoucnost, který Hospodářské noviny připravují ve spolupráci s Vodafone Business, mluvil Dvořák také o tom, že spoustě lidí leží doma staré a nepoužívané mobily. Obsahují přitom celou řadu kovů, které by se daly znovu využít. „My se snažíme telefony recyklovat prostřednictvím naší nadace,“ říká Dvořák a všechny, kteří doma vyřazené mobily schovávají, vyzývá, aby zařízení do poboček Vodafonu přinesli.