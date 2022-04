Patří k nejvýše postaveným ženám v ČSOB: je členkou představenstva a jedna z rolí Michaely Lhotkové by se dala označit jako šéfka přes inovace. Daleko nemá ani ke start-upům, protože banka má vlastní akcelerátor Start It ČSOB. „I když to může znít jako klišé, tak se těším, až se spousta z těch inovativních technologií projeví opravdu třeba ve zdravotnictví, abychom se měli všichni lépe v každodenním životě,“ říká.

Zároveň spolu s dalšími porotci pomáhala vybrat ty nejlepší nápady v projektu Hospodářských novin Inovátoři roku 2022. Jak finální desítka vypadá, to prozradíme 19. dubna, kdy vychází Speciál HN věnovaný právě inovátorům. V podcastu, který je také součástí tohoto projektu, Lhotková upozorňuje, že Češi stále vnímají velké mezery v tom, jak fungují online služby státu, zvlášť v porovnání se soukromým sektorem. „Lidé si logicky kladou otázku, proč to nejde také ve veřejné sféře, proč pořád musí ještě chodit někam na úřad, proč ještě nejsou systémy propojené, proč zdravotnictví nelze ovládat na dálku a podobně.“