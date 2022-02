Co se asi honí hlavou Vladimira Putina, který uvedl do stavu bojové pohotovosti ruské jaderné síly? O vhled do myšlení diktátora se pokusí redaktor HN Ondřej Soukup. A pobavíme se o českých zbraních, které ukrajinští vojáci dobře znají a které pro ně mají české firmy nachystané. „Potřebují všechno,“ říká náměstek ministryně obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, který je spoluautorem nápadu na ojedinělou sbírku přímo pro ukrajinské vojáky.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.