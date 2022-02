Plyn a jádro budou podle nedávného rozhodnutí Evropské komise dočasně zařazeny mezi takzvané udržitelné zdroje. Při přechodu na zelenou energetiku se totiž bez nich mnoho států včetně Česka neobejde. „Hlavně u vodíku si musíme uvědomit, že k jeho vygenerování potřebujeme obrovské množství energie. A když se bavíme o zeleném vodíku, je to zelená energie. Aby nahradil zemní plyn, to jsou neskutečné objemy a to nevidím jako reálné,“ uvádí v podcastu, který vznikl jako součást projektu Přechod na zelenou ve spolupráci Hospodářských novin a společnosti EY Blahoslav Němeček, partner EY pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě.

Na druhou stranu je nutné podle Němečka vzít v úvahu, že situace v oblasti technologií a poměrů na trhu se velmi rychle vyvíjí. To ukazuje i příklad fotovoltaiky, která dnes stojí zhruba desetinu nákladů oproti letům 2009 až 2010, kdy v Česku proběhl nechvalně známý solární boom.

Pokud jde o jádro, to bude podle Němečka do budoucna nezbytné pro to, aby zajistilo České republice stálý zdroj, například k vykrývání zimních sezon. Mohlo by přitom jít o kombinaci velkého zdroje a těch menších. „Jaderné elektrárny mají jedno specifikum a to je dlouhá doba životnosti, standardně fungují padesát až šedesát let. Když si to vztáhneme na Dukovany, nedostaneme se s nimi přes rok 2040, a pokud by nemohly pokračovat dále, vypadlo by skoro 2000 MW stálého ročního výkonu,“ vysvětluje expert EY. V podcastu dále mluví o tom, jak se bude vyvíjet situace na trhu s emisními povolenkami nebo jak je na tom Česko, pokud jde o snižování emisí.