Vklady Čechů v bankách a finančních institucích přesahují tři biliony korun. Drtivou většinu z nich tvoří úspory na běžných nebo spořicích účtech, které však mají velmi nízké úroky. Češi tak zbytečně přichází o své úspory. Není to i váš případ? A co s tím dělat? To si povíme v podcastu Hospodářských novin ze seriálu Buďte bohatší s Alešem Prandstetterem, ředitelem společnosti eFrank.cz, a redaktorem HN Davidem Bustou. Na praktickém příkladu si ukážeme, proč se pustit do investování, do čeho vložit své peníze a také proč zvládat emoce.