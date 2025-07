Je to rok od doby, kdy se současní europoslanci ujali svého mandátu. Poprosil jsem zhruba desítku Čechů, kteří dění v Evropském parlamentu podrobně sledují, aby mi poslali své hodnocení jednotlivých českých europoslanců. Šlo o lidi z byznysu, univerzit, think-tanků i bývalé europoslance. Psali anonymně, takže upřímně. Níže nabízím výběr dvou hodnocení ke každému europoslanci. Pokud byste chtěli znát kompletní hodnocení (včetně mého), zazněla v podcastu Bruselský diktát, který je na Herohero, Opinio nebo Forendors. Přeju vám krásné léto a posílám ideální písničku pro tuto dobu.

ANO

Jaroslav Bžoch

„Asi největší škoda, že ANO není v Renew. Myslím si, že by tam Jaroslav Bžoch opravdu skvěle vyrostl. Nicméně teď se dostal vlastně do protestní skupiny.“

„Zkouší prodávat svůj prozápadní postoj, ale s nulovým vlivem.“

Klára Dostálová

„Vliv v Bruselu nemá žádný, Evropský parlament má jako trafiku.“

„Skoro bych i řekl, že ji ta práce baví, nicméně vzhledem k tomu, že ještě nedávno nebyla schopna mluvit pořádně anglicky, tak je její schopnost něco prosadit velmi limitována. Tzn. v takových případech se opravdu veze. Působí na mě, že její vyjádření na vrub EU jsou v podstatě náhodné a poměrně rychle se v čase mění dle potřeby.“

Ondřej Knotek

„Podle mě EU ani po šesti letech v Evropském parlamentu nerozumí. On je velmi nekompetentní, nejhorší je, že se velmi snaží, ale výsledek je přesně opačný, když začne mluvit, tak je to typicky katastrofa.“

„Aktivní v oblasti zdravotnictví, často komunikuje s byznysem, zná proces a umí se dobře zapojit, není vnímán negativně.“

Ondřej Kovařík

„Rozumí potřebám byznysu, velmi dobře orientovaný v ekonomických tématech, byla s ním dlouhodobá a smysluplná spolupráce. Je škoda, že odchází.“

„Nenápadně efektivní, navenek o něm v podstatě člověk neví, uvnitř to celkem odpracoval, bude ho škoda.“

Tomáš Kubín

„Europoslanci ANO jsou tam prostě na nic, vzhledem k tomu, v jaké jsou frakci, trochu možná výjimkou je Tomáš Kubín, který se snaží vzdělat v oblasti zemědělství a docela se mu to daří, aspoň je tam nějaká snaha.“

„Zatím zcela neviditelný.“

Jana Nagyová

„Soudní spor v Česku ji limituje, protože ani Patrioti pro Evropu nejsou takoví střelci, aby reálně obviněným lidem dali nějakou větší moc, takže u ní se těžko můžeme něčeho dočkat.“

„Snaží se hledat podnikatelská témata a aktivně komunikuje.“

Jaroslava Pokorná Jermanová

„Zcela neviditelná.“

„Jako stínová ministryně kultury, je to vlastně lehce absurdní figura. Dostala pro ni velmi komplikované výbory, jí velmi vzdálené. Osobně netuším, jestli se tam chce schovat, nebo se ve velkém vrátí jako ministryně, ale nemyslím si, že to bude někdo, kdo jako europoslankyně začne pořádně pracovat.“

Spolu

Ondřej Kolář

„Za mě vlastně nic – není vidět, není slyšet. Na to že je v EPP, tak to není úplně ideálně využitý vliv.“

„Úspěšný v zahraničněpolitických tématech, což je pozitivní pro vyvážení obrazu Česka v Evropském parlamentu, ale z pohledu českých podnikatelů není aktivní ve věcech, které je zajímají.“

Ondřej Krutílek

„Jako jediný se zabývá klíčovými tématy, jako jsou nové technologie a digitální regulace, ptá se, je připravený, konzultuje, je schopen spolupracovat napříč stranami. Inteligentní, kultivovaný, s přehledem, na tématech spolupracuje dlouhodobě.“

„Hyperaktivní, věnuje se hodně věcem, možná by si mohl vybrat nějaké priority. Samozřejmě zná, jak je potřeba v Evropském parlamentu efektivně pracovat, to mu pomáhá. Chtěl by mluvit s velkými kluky, nevím, jestli oni chtějí mluvit s ním.“

Luděk Niedermayer

„Je super na image Česka, umí vést sofistikované odborné debaty, je výborný reprezentant Česka pro obecné strategické diskuse, protože rozumí ekonomice a chápe souvislosti. Ale pro práci na konkrétní legislativě je naprosto nepoužitelný, neumí pracovat s detaily a nebaví ho každodenní politika.“

„Etablovaný, vyprofilovaný v ekonomických tématech. Pokračuje v práci, kterou tam dělal. Žádné překvapení, na druhou stranu, on měl laťku historicky vysoko, takže ono ji moc nebylo ani kam zvedat.“

Alexandr Vondra

„Nějaký vliv asi má, ale pro mě to je jeden ze stárnoucích mužů, kterým mizí jejich svět a oni nejsou schopni se s tím smířit. Určitě při své inteligenci má navíc, ale už na to prostě nemá energii.“

„Etablovaný, já nemám pocit, že už se o něco extra snaží, ale pracuje, funguje, asi nejde nic vytknout.“

Veronika Vrecionová

„Zatím zvládá předsednictví zemědělského výboru dobře, je ochotná komunikovat, vysvětlovat, brát v potaz různé postoje a nějak mezi tím balancovat. Částečně bourá bruselské přesvědčení o tom, že lidi z frakce ECR jsou radikálně protievropští.“

„Je téměř neviditelná, pro české priority navíc nepoužitelná, rozhodně není protiváhou silné agrolobby, se kterou ODS slibovala bojovat.“

Tomáš Zdechovský

„Velmi aktivní, jeden z mála, který dokáže být relevantní i na české politické scéně. Pokud se rozhodne za nějaké téma bojovat, je velmi pracovitý. Spíše než technickou práci na legislativě volí komunikační tlak.“

„Jen taková PR slupka, všichni se mě vždycky ptají, kdo to je ten Zdechovský, a ťukají si přitom na čelo. Hraje si na hrozně vlivného machra, ale ve skutečnosti je to bída, a komentuje řadu věcí, kterým fakt vůbec nerozumí a ani nechce rozumět.“

Přísaha+Motoristé

Nikola Bartůšek

„Občas se snaží, ale nemá to žádný efekt ani výsledek, nemá na to zkušenosti, politickou váhu, tým…“

„V Česku ji pořád nikdo nezná. V Evropském parlamentu se věnuje své agendě migrace, nicméně žádný dramatický úspěch taky nezaznamenala. Kvůli členství v Patriotech pro Evropu se moc k ničemu nedostane. Nicméně je vidět z jejích aktivit, že se snaží, ale reálný dopad moc velký nebude.“

Filip Turek

„Mistr sociálních sítí, vnějších obrazů a velkých sebestředných slov. Reálný vliv nula, v Evropském parlamentu ho berou za jednoho z maňásků pro obveselení.“

„Turek je nula.“

Stačilo!

Ondřej Dostál

„U něj asi nikdo nic nečekal, a taky se tak stalo. Jeho role v Evropském parlamentu je žádná.“

„Téměř největší ostuda české národní delegace, jeho posluhování Kremlu je už tak známé, že mu většina lidí ani nepodá ruku a nebaví se s ním. Obvykle na akcích stojí v koutě a popíjí.“

Kateřina Konečná

„Velký propad moci a vlivu. Je to pozoruhodné, jak vyměnila vybudované pozice v Evropském parlamentu za to, že se snaží obnovit KSČM, potažmo Stačilo! dostat do sněmovny. Dal bych ji osobně na poslední místo, protože od ní se dalo něco očekávat (tipoval bych, že snad i voliči ji kvůli tomu možná trochu volili a ona se na celý Evropský parlament úplně vykašlala).“

„Kateřina Konečná KDYSI bývala někým, s kým bylo možné se nejen bavit o tom, co by šlo označit jako zájmy českého průmyslu a firem.“

STAN

Jan Farský

„Velmi aktivní, pravidelně komunikuje s českým byznysem, umí přenášet evropská témata na domácí půdu a zajímá se i o to, jak probíhá tvorba národních pozic. Velmi jsme ocenili jeho nedávnou kampaň proti goldplatingu.“

„Hovoří pěkně, faktický vliv myslím žádný. Přitom potenciál by měl, slyšel jsem ho u vás v Bruselském diktátu, kde mě pozitivně překvapilo, jak do hloubky o evropské integraci přemýšlí.“

Danuše Nerudová

„Má silnou pozici, na to, že je nováčkem. Na druhou stranu, když ji člověk sleduje v debatách v Česku, tak mi přijde, že sebevědomí ji rozhodně neopustilo, stejně jako až někdy arogantní (zbytečně) komentování nejrůznějších evropských témat.“

„Největší pozitivní překvapení. Je velmi pracovitá, rychle pochopila, jak fungují evropské struktury, nebojí se vyjednávat a prosazovat své představy. Nepochybně nejvlivnější z českých europoslanců, v podstatě jediná, která má větší vliv na politické priority frakce EPP. Pokud vydrží nasazené tempo, má šanci být ve druhém mandátu stejně vlivná, jako byla v tom minulém Dita Charanzová.“

Piráti

Markéta Gregorová

„Nenápadně efektivní v sexy high-tech tématech.“

„Minimální vliv na cokoliv.“

SPD

Ivan David

„Myslím, že kdyby neexistoval, tak by to mělo stejný nebo lepší efekt. Je to spíše zmatený strejda. Rozhovory, které jsem s ním slyšel, byly naprosto matoucí, jeho znalost EU je buď mizerná, nebo úmyslně ohýbá realitu.“

„Blázen.“